Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın durduruldu
Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendi. Kanala kayyum atanırken televizyon yayını da durduruldu.
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Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendi. Kanala kayyum atanırken televizyon yayını da durduruldu.
Haberi Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu haberi sosyal medyadan duyurdu. Mahiroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise baskını eleştirdi.