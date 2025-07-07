Ekran karartma cezası yargı engeline takıldı. Halk TV'ye verilen karartma cezası mahkeme tarafından durduruldu.

Halk TV avukatları itraz etmişti

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazı üzerine RTÜK'ün 10 günlük ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme 30 gün süre tanıdı

Mahkeme RTÜK’ten ayrıca cezanın hukuki gerekçelerini, cezayı verirken hangi yasal dayanakları esas aldığını bildirmesini istedi ve bunun için 30 gün süre tanıdı.

"Yargı, Halk TV’nin karartılmasına 'dur' dedi"

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı, Halk TV’nin karartılmasına dur dedi. RTÜK’ün verdiği 10 günlük ekran karartma cezasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Tabii RTÜK’ün 7 gün içinde itiraz hakkı var. RTÜK’ün itirazı yerinde bulunursa ekran yine 10 gün kararacak" bilgisini verdi.

RTÜK'ün itiraz hakkı bulunuyor

RTÜK'ün karara 7 gün içinde itiraz etme hakkı var.

RTÜK'ün Halk TV'nin verdiği 10 gün ekran karartma cezası kanalı tebliğ edilmiş,. 8 Temmuz Salı saat 11:59'da Halk TV 10 günlüğüne karartılmasına karar verilmişti.RTÜK, Halk TV'ye karartma cezası "Toplumu kin ve nefrete tahrik" suçlaması kapsamında vermişti.

Aynı suçlamayla bir kez daha ceza almış olan Halk TV, önümüzdeki 1 yıl içinde aynı maddeden bir kez daha ceza alırsa lisansı tümüyle iptal edilecekti.

Halk TV neden ceza aldı?

RTÜK, Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.