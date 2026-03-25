  3. Halka arz vaadiyle dolandırıcılık yapan 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Halka arz vaadiyle dolandırıcılık yapan 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara 'da halka arz vaadiyle yatırım dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Halka arz vaadiyle dolandırıcılık yapan 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; borsa alanında yatırım yaptıkları ve halka arz edilecek şirketler olduğu vaadinde bulunan şüphelilerin, mağdurlardan para topladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, mağdurlara başlangıçta küçük yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptıkları, daha sonra ise yüklü miktarlarda para talep ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu süreçte çok sayıda şirket hesabının kullanıldığı saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından dünden itibaren başlatılan operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya titizlikle devam edildiği ifade edildi.

ByLock kullanıcısı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiByLock kullanıcısı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiGündem
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 25 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim geldi: İşte 25 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Faizsiz kredi kampanyalarında son durum! En yüksek rakam hangi bankada? İşte güncel oranlar...Faizsiz kredi kampanyalarında son durum! En yüksek rakam hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
700 TL'lik borcunu almak için IBAN verdi, cezaevine girdi700 TL'lik borcunu almak için IBAN verdi, cezaevine girdiGündem

 