Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları ve güzergahı

Halkalı–İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman hizmete girecek ve hangi duraklardan geçecek? Metro hattının Arnavutköy–İstanbul Havalimanı kesimi geçtiğimiz sene açılırken, Arnavutköy–Halkalı etabındaki çalışmalar devam ediyor. Bakan Uraloğlu, hattın bütünüyle 2026 yılının ilk çeyreğinde vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı. İşte Halkalı–İstanbul Havalimanı metrosunun durakları, istasyon isimleri ve açılış bilgileri…

Halkalı İstanbul Havalimanı ne zaman açılacak?

Halkalı–İstanbul Havalimanı Metro Hattı, tamamlanmasıyla birlikte kentin ulaşım ağında mühim bir boşluğu dolduracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projede çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. Toplam 31,5 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşan hattın, 14 kilometrelik Arnavutköy–İstanbul Havalimanı bölümü geçtiğimiz sene faaliyete alınmıştı. Hali hazırda tamamlanmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy–Halkalı tarafında ise inşa ve test aşamaları son sürat devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, test sürüşlerine katıldığı programda gerçekleştirdiği açıklamada, hattın 2026 senesinin ilk çeyreğinde tamamen faaliyete geçmesinin planlandığının altını. Aynı zamanda sertifikasyon aşamasının başarıyla bitmesinden sonra hattın vatandaşların kullanımına açılacağını paylaştı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte İstanbul’un batı yakasındaki ulaşım süresinin ciddi ölçüde kısalması ve havalimanı bağlantısının güçlenmesi bekleniyor.

Halkalı İstanbul havalimanı metro durakları ve güzergahı

İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı, Havalimanı istasyonundan başlayarak sırayla;

Taşoluk,

Arnavutköy,

İbn Haldun Üniversitesi,

Kayaşehir,

Olimpiyatköy,

Halkalı Stadı

Halkalı İstasyonunda son bulmaktadır.