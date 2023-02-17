Halkbank’ın deprem desteği 16 milyar liraya ulaştı

ANKARA (EKONOMİ)-Deprem felaketinin yaşandığı bölgelere yönelik AFAD’a yaptığı 7 milyar liralık nakit bağışın yanı sıra müşterilere yönelik yürürlüğe koyduğu önlemlerle birlikte Halkbank Finans Grubu’nun deprem bölgesine sağladığı toplam destek miktarı 16 milyar liraya ulaştı.

Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre deprem bölgesine yönelik Halkbank Finans Grubu’nun sağladığı destekler şöyle:

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki; gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırılan kredilerin taksitleri talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023’e faizsiz ertelendi.

Kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023’e faizsiz ertelendi.

Depremden zarar gören; Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ’daki müşteriler de bu imkândan yararlandırılacak.

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretleri alınmayacak.

Afet bölgesindeki diğer 6 ildeki; (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ ) gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri ve tüm kredi kartı borçları talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.

KOBİ ölçeğinden büyük firmalara; olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle çözümler üretiliyor.

Hayatını kaybedenlerin borcu silindi, kredi kartlarına faizsiz 5 bin lira avans

Deprem felaketinde hayatını kaybeden; tüm müşterilerin (Bireysel ve şahıs işletmeleri) kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliniyor.

Depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturuldu.

Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımlandı.

Müşterilerin deprem bölgesindeki şubelerden yaptıkları bankacılık işlemlerinden komisyon alınmıyor.

AFAD ve Türk Kızılayı’na Paraf kredi kartı ile yapılan bağışlar faizsiz taksitlendiriliyor.