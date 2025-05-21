Haluk Görgün’den NATO’ya mesaj: Ambargo ittifak ruhuna aykırı, gerçek işbirlikleri için hazırız

(ANKARA)

NATO’nun Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşen Multi Domain Operations (MDO) Conference 2025 konferansında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayii ürünlerinin NATO ve NATO’ya üye ülkelerin savunma konsepti olan MDO’ya uygun olduğuna işaret eden Görgün, ambargoları eleştirdi ve Türkiye’nin savunma sanayiinde küresel bir teknolojik seviye yakaladığını vurguladı.

Türk savunma sanayiinin sadece teknolojik değil, üretim kapasitesinin de altını çizen Görgün, NATO’nun ittifak olması unsuruna vurgu yaparak, “Ambargolar ittifak ruhuna aykırıdır. Müttefikler arasında uygulanan kısıtlamalar, kolektif güvenlik anlayışıyla bağdaşmaz. Gerçek iş birlikleri için hazırız. Yalnızca politika değil, sahada kanıtlanmış teknolojilerle NATO’ya katkı sunuyoruz” mesajlarını verdi.

MDO-çoklu harekat anlayışının bugünün gerçekliği haline geldiğini belirten Görgün, Türkiye’nin mevcut teknolojik seviyesi ve üretim gücü yanında, operasyonu da önceleyecek şekilde, sayısal dönüşüm, yapay zeka, bulut mimarisi, uyum, çeviklik, çözüm odaklı mühendisliği temel alan bir yaklaşımla sektörü geliştirdiğini anlattı.

Türkiye’nin teknolojik seviyesi: Ürünlerin yüzde 75’i NATO ülkelerinde kullanılıyor

MDO-Çoklu harekat konseptine uygun ve bunu geliştiren bir teknoloji-üretim seviyesine erişildiğini ve Türkiye’nin “her alan artık bir cephe” konseptiyle ürün geliştirdiğini vurgulayan Görgün NATO ülkelerine, “Üstünlük artık tek bir alanda değil, tüm alanların kesintisiz entegrasyonu ile sağlanıyor. Kara, hava, deniz, siber ve uzay; hepsi bir bütünün parçası. Bugün ürettiğimiz savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 75’i NATO kuvvetleri tarafından aktif şekilde kullanılmaktadır” mesajlarını verdi.

Üretim gücü yüksek, insansız sistemlerde küresel liderliğe doğru ilerleniyor

Türkiye’nin teknoloji ve üretim yeteneklerinin Avrupa’ya kıyasla önemli avantajlarını vurgularken, özellikle insansız sistemlere vurgu yapan Görgün, “İnsansız sistemlerde küresel liderliğe yürüyoruz. İnsansız kara, hava ve deniz araçlarında geliştirdiğimiz otonomi, sürü teknolojisi ve entegre kabiliyetlerimizle, çok boyutlu harekâtların omurgasını inşa ediyoruz” mesajlarını verdi.

Türkiye’nin 3 bin 500 şirket, genç ve dinamik çalışanlarla önemli bir gücü harekete geçirdiğini belirten Görgün, “Ortalama yaşı 34 olan savunma sanayi ekosistemimizde NATO standartlarına uygun binlerce sistem üretiyoruz. Sanayi, sahadan kopuk olamaz. Operasyonel ihtiyaçlara en hızlı ve doğru yanıtı verebilmek için sahadaki askerî tecrübeyi sanayiyle buluşturuyoruz” mesajlarını verdi.

Aynı anda iki SİHA gemiden havalandı, aynı hedefi vurdu

Türkiye’nin teknolojik seviyesinin geldiği noktalardan birinin Denizkurdu tatbikatında gösterildiğini hatırlatan Görgün, 2 ayrı TB3 SİHA’nın aynı anda gemiden havalanmayı başardığı ve senaryo gereği aynı hedefe atış gerçekleştirdiğini hatırlatan Görgün, bunun bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin 1100’den fazla aktif proje yürüttüğünü kaydeden Görgün Türkiye’nin önceliklerine ilişkin olarak ise “Yapay zekâ ve bulut altyapısı önceliğimizdir. Gerçek zamanlı uyumluluk ve çeviklik için yapay zekâ ve bulut tabanlı sistemleri kritik görüyoruz” dedi.