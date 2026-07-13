Haluk Levent, "15 gündür mesaj atıyorum" demişti: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama

Gözaltına alınan AHBAP Derneği'nin başkanı müzisyen Haluk Levent'in "15 gündür mesaj atıyorum" dediği İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan isim vermeden Levent'e yanıt verdi. Turan, Türkiye'de 103 bin derneğin bulunduğunu bu derneklere yapılan denetimlerin gelişigüzel olmadığını dile getirdi.

Turan, "Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin" ifadesini kullandı.

Turan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin."

Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir.



Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya… — Bülent TURAN (@turanbulent) July 13, 2026

Haluk Levent ne demişti?

Haluk Levent, gözaltına alınmasının ardından açıklama yapmıştı. Levent, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.'"