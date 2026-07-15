Haluk Levent dahil 19 kişiye tutuklama talebi

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye getirildi.

Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa’da gözaltına alınmıştı. Levent'e “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmada, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ve dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferleri inceleniyor. Dosyaya yansıyan iddialar arasında, bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması ve yüksek miktarlarda bahis işlemi yapılması da bulunuyor. Haluk Levent ise emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen bazı iddiaları reddetti. Operasyonda toplam gözaltı sayısı ise 36 oldu.

İddialar ne?

Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü. Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi. Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını söyledi.