Haluk Levent gözaltına alındı: 6 yılda 990 milyon TL'lik bahis oynadığı tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ile yürütülen siber ve mali süreçlere ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

3 suçlamadan gözaltına alındı

Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtilirken, dosyayla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Konuya ilişkin resmi makamlardan ilerleyen saatlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

Haluk Levent’in yurtdışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönünde bilet aldığı, ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapatarak İzmir yönünde yola çıktığı ve az önce Bursa ilinde gözaltına alındığı öğrenildi

İfade vermesi bekleniyor

Gözaltına alınan Haluk Levent’in, önümüzdeki saatlerde hakkında yöneltilen suçlamalar kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Haluk Levent, haziran ayında karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmış, mahkeme ayrıca hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Kararın ardından Levent, söz konusu çeklere ilişkin ödemelerin taksitlendirildiğini belirterek herhangi bir mağduriyet bulunmadığını savunmuştu.

Bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını da duyuran Levent, AHBAP'ın bu yılki mali denetim sürecinin tamamlanmasının ardından genel başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.