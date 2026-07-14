Haluk Levent gözaltına alındı: HLK Coin sert düştü

Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi. Soruşturmaya ilişkin resmi makamların açıklamaları ve sürecin ayrıntıları yakından takip ediliyor.

Haluk Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.

Değer kaybı yüzde 80'e yaklaştı

Haluk Levent'in gözaltı süreci devam ederken ünlü sanatçının haziran ayında devraldığını açıkladığı HLK Coin isimli kripto para biriminde kayıplar yüzde 80'e yaklaştı. Levent'in gözaltına alındığı gün 0,16 lira seviyelerinde işlem gören HLK Coin, satış baskısının artmasıyla birlikte 0,035 liraya kadar geriledi. Kripto para biriminin son bir ay içindeki kayıpları ise dörtte üçü aşmış durumda.

HLK Coin projesiyle küresel yardım ağı hedefini duyurmuştu

Haluk Levent, haziran ayında yaptığı açıklamada HLK Coin adlı kripto para projesinin yönetimini devraldığını duyurmuştu. Projeyle, yardım faaliyetlerini blockchain teknolojisi üzerinden daha şeffaf ve hızlı hale getirmeyi amaçladığını belirten Levent, küresel ölçekte sivil toplum kuruluşlarını aynı ekosistemde buluşturmayı hedeflediğini ifade etmişti.