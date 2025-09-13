  1. Ekonomim
  3. Haluk Levent hastaneye kaldırıldı! Konserde fenalaşmıştı
Sanatçı Haluk Levent, konser sonrasında hastaneye kaldırıldı. Mide spazmı geçiren Levent, geceyi hastanede geçirdi.

Şarkıcı Haluk Levent, dün akşam Muğla'da hayranlarıyla buluştu. Levent, konser sonrasında fenalaştı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan Haluk Levent’e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede müşahede altında tutularak geçirdi.

