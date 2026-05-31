Haluk Levent konser verirken rahatsızlandı

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, konser sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle programını tamamlayamadı.

Bayram dolayısıyla binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sahneye çıkan Haluk Levent, sahnedeki konuşmasında sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bir süredir tedavi gördüğünü ve doktorlarının kendisine 15 günlük istirahat raporu verdiğini ancak buna rağmen Ataköy'deki vatandaşlarla buluşmak istediğini ifade eden sanatçı, bayram coşkusunu paylaşmak için etkinliğe katıldığını belirtti.

Konser esnasında fenalaşan sanatçı, sağlık durumunun elvermemesi nedeniyle sahneden ayrılmak zorunda kaldı.