Haluk Levent neden yoğun bakımda, hastalığı ne, son durumu? Haluk Levent kaç yaşında, evli mi?

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) konuşmacı olarak katıldıktan sonra Eskişehir'e dönerek konser veren sanatçı Haluk Levent konserin ardından rahatsızlandı.

HALUK LEVENT'İN HASTALIĞI NE?

Eskişehir'deki konserinin ardından aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Levent'in mide kanaması geçirdiği öğrenildi.

HALUK LEVENT'İN NESİ VAR?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Haluk Levent'in yapılan ilk tetkikler sonucunda mide kanaması geçirdiği tespit edildi.

Levent, geçtiğimiz yıl Muğla'nın Ortaca İlçesinde 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kapsamında verdiği konserin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Mide spazmı teşhisi konulan Levent, geceyi hastanede geçirmişti.

HALUK LEVENT'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acil müdahalenin ardından Haluk Levent, kontrol ve tedavi amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı.

HALUK LEVENT KAÇ YAŞINDA?

Mide kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırılan Haluk Levent, 57 yaşındadır.

HALUK LEVENT EVLİ Mİ?

Haluk Levent, 2004 yılında Nesrin Yonarlar ile evlenmiş ve bu evlilikten Ela adında bir kızı dünyaya geldi. Çift 2017 yılında boşandı.

HALUK LEVENT NERELİ?

Haluk Levent, aslen Adana'lıdır.

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Adana'da başlayan ve çeşitli üniversitelerde farklı bölümleri denedikten sonra müziğe yönelen Haluk Levent, 1993 yılında çıkardığı "Yollarda" albümüyle büyük bir çıkış yakalamış ve Anadolu rock müziğinin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca onlarca başarılı albüme ve yüzlerce konsere imza atan Haluk Levent, 2017 yılında kurduğu AHBAP Derneği ile müzikal kimliğini kitlesel bir yardımlaşma hareketine dönüştürdü. Sanatçılığının yanı sıra Türkiye genelinde yürüttüğü insani yardım çalışmaları ile sık sık gündeme geliyor.