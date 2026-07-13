Haluk Levent üzerindeki 4 cep telefonunun şifresini vermedi
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların kişisel hesaplara geçirilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan dernek başkan sanatçı Haluk Levent'in 4 ayrı cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi.
Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği hakkında usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Levent'in, üzerinde bulunan dört cep telefonunun şifrelerini emniyet birimlerine paylaşmadığı öne sürüldü.
Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıkan Haluk Levent'in, gerekçe göstermeden şifrelerini paylaşmadığı belirtildi.
Telefon şifreleri incelemeye alındı
Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinde ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia edilirken, polisin, telefon şifrelerini kırmak için çalıştığı öğrenildi.
Bugün emniyette ifade vermesi beklenmeyen Haluk Levent'in, soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, Levent'in en son ifade vermesi bekleniyor.