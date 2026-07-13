Haluk Levent'i 60 milyon dolar veren iş insanı şikayet etmiş!

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ederken Haluk Levent'in gözaltına alındığı operasyonun nasıl başladığı belli oldu.

Soruşturmanın, 2018'de uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldığı öne sürüldü. Başaran'ın, kız çocukları için yurt yapılacağı vaadiyle derneğe bağışladığı milyonlarca dolarlık gayrimenkullerin amacına uygun kullanılmadığını iddia ettiği belirtildi.

Operasyonun fitilini ünlü iş insanı ateşledi

Sözcü'deki iddiaya göre Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent'in "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması" projesi kapsamında yaptığı teklifi kabul etti. Bu kapsamda toplam değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu öne sürülen 22 taşınmazın AHBAP Derneği adına devredilmesi sağlandı.

İddialara göre Hüseyin Başaran, taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını fark etmesinin ardından hukuki süreç başlattı.

Başaran'ın, "Bize kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılacağı yönünde bir proje sunuldu. Ancak süreç içerisinde gayrimenkullerin bu amaçla kullanılmadığını gördük. Anlatılanlarla ortaya çıkan tablo örtüşmedi" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İddiaya göre Başaran'ın savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan dolandırıcılık başvurusunun daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ileri sürüldü.

Jet kazasında kızını kaybetmişti

İş insanı Hüseyin Başaran, 11 Mart 2018'de İran'da meydana gelen özel jet kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybetmişti.

Bekarlığa veda kutlaması için arkadaşlarıyla Dubai'ye giden 28 yaşındaki Mina Başaran'ı taşıyan Bombardier Challenger 604 tipi özel jet, İstanbul'a dönüş yolunda İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki dağlık bölgeye düştü.

Kazada uçakta bulunan 8 yolcu ile 2 pilot ve 1 hostes olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.

Başaran Holding'in yönetim kurulunda görev yapan ve şirketin veliahtı olarak gösterilen Mina Başaran, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İngiltere'de lüks marka yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştı. Aynı yıl iş insanı Murat Gezer ile evlenmeye hazırlanan Başaran'ın ölümü Türkiye'de uzun süre gündem olmuştu.

Hüseyin Başaran'ın yaşadığı acının ardından özellikle kız çocuklarının eğitim ve barınmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerine destek verdiği, soruşturmaya konu olduğu öne sürülen bağışın da bu hassasiyet nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.