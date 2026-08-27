Haluk Levent'in 3,7 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli

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Kararın sosyal medya platformuna resmi makamlar tarafından tebliğ edildiği, ancak hesabın Türkiye'deki kullanıcılar için henüz erişime kapatılmadığı bildirildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in yaklaşık 3,7 milyon takipçili resmi Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı. Mahkeme tarafından verilen karar, uygulanması için resmi makamlar aracılığıyla sosyal medya platformuna iletildi.

Kararın platforma tebliğ edilmesine karşın Haluk Levent'in Instagram hesabının Türkiye'den görüntülenmeye devam ettiği belirtildi. Hesabın Türkiye'deki kullanıcılara tamamen kapatılabilmesi için platformun teknik işlemleri tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

Karar platforma bildirildi, hesap henüz erişime açık

Mahkeme tarafından verilen erişim engeli kararının resmi makamlarca sosyal medya platformuna tebliğ edildiği öğrenildi. Ancak kararın ardından hesabın Türkiye'den erişilebilir durumda olduğu görüldü.

Erişim engelinin fiilen uygulanabilmesi için platform tarafındaki teknik prosedürlerin tamamlanması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından Haluk Levent'in resmi Instagram hesabının Türkiye'deki kullanıcılar açısından görünmez hale gelmesi bekleniyor.

Soruşturmada 54 şüpheli gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Çalışmanın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanları hakkında hazırlanan MASAK raporları ile hesap hareketlerine ilişkin incelemeler, teknik takip ve fiziki takip çalışmaları değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu ve kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca bazı şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek miktarlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu işlemler sonucunda yüksek miktarda para kaybettikleri öne sürüldü. Bunun yanı sıra kısa süre içerisinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirildiği de tespitler arasında yer aldı.

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur da tutuklananlar arasında

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent ile sanatçı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun dördüncü dalgasında ise 13 şüpheli daha gözaltına alındı.