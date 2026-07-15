Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı: 'Süreci yönetemedim'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haluk Levent'in emniyette verdiği 6 sayfalık ifadenin detayları ortaya çıktı. CNN Türk'ün haberine göre Haluk Levent, ifadesinde "4 milyar 300 bin TL bir para toplandı depremde, sonrasında üst üste krizler yaşandı. Ben o süreci yönetemedim. Bunun için üzgünüm. Yaptığım şeylere bir usulsüzlük diyebilirsiniz ama buna yolsuzluk diyemezsiniz" dedi.

Haluk Levent, 'Üzerinize kayıtlı bir mal varlığı var mı?' sorularına 'Hayır yok', 'Hesabınız var mı?' sorularına 'Hayır yok' yanıtını verdi.