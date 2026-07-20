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Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi

AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi
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Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent'in X platformundaki hesabı kısıtlandı.

EngelliWeb'in aktardığına göre; Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Platformun aktardığına göre Levent'in hesabı, Türkiye'de henüz görünmez kılınmadı.

Söz konusu hesabın biyografi kısmındaki açıklamaların silindiği de görüldü.