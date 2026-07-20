Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi.
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent'in X platformundaki hesabı kısıtlandı.
EngelliWeb'in aktardığına göre; Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.
Platformun aktardığına göre Levent'in hesabı, Türkiye'de henüz görünmez kılınmadı.
Söz konusu hesabın biyografi kısmındaki açıklamaların silindiği de görüldü.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabı (@haluklevent), 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.— EngelliWeb (@engelliweb) July 20, 2026
X, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı. pic.twitter.com/JXM9TqwcD6