Haluk Levent'in yurt dışına kaçış planı ortaya çıktı: Konser iptalinin ardından dikkat çeken süreç

AHBAP Derneği ve Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yürütüldüğü öne sürülen soruşturmaya ilişkin yeni iddialar kamuoyuna yansıdı. İddialara göre, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "örgüt üyeliği" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında işlem yapılan Haluk Levent'in, soruşturma sürecinde savcılık talimatıyla uzun süredir teknik ve fiziki takibe alındığı öne sürüldü.

İptal edilen konser sonrası dikkat çeken gelişme

CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilik kararıyla yürütüldüğü belirtilen soruşturmada operasyon sürecini etkileyen yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, Haluk Levent'in 17 Temmuz'da Ataşehir'de gerçekleştirmesi planlanan konserin bilet satışları devam ederken aniden iptal edilmesi üzerine savcılık durumu mercek altına aldı. Bu gelişmenin ardından Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öne sürüldü.

Havalimanında yurt dışı yasağını öğrendiği öne sürüldü

Haberde yer alan iddiaya göre Haluk Levent, yurt dışı çıkış yasağından habersiz şekilde Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti. Burada hakkında alınan kararı öğrendi ve havalimanından ayrıldI.

Levent'in daha sonra Yalova üzerinden Bursa'ya geçtiği ve bir TIR parkına gittiği kaydedildi.

TIR parkında yakalandığı öne sürüldü

İddiaya göre soruşturmayı yürüten ekipler, Levent'in Bursa'dan bir TIR ile İzmir'e geçmeyi planladığını belirledi. Haberde, İzmir'e ulaştıktan sonra önceden ayarlanmış bir yat aracılığıyla deniz yolundan Türkiye'den ayrılmayı hedeflediği tespit edildi.

Aynı iddiaya göre ekipler, planın bu aşamasında operasyon düzenleyerek Haluk Levent'i Bursa'daki TIR parkında gözaltına aldı.