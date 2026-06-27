Hamaney'in danışmanından ABD'ye sert mesaj

Rezai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’yi uyardı.

ABD’nin bölgedeki vekil güçlerine destek vererek Hürmüz Boğazı’nda gerginlik oluşturup mutabakat zaptının 1 ve 5. Maddesi'ni ihlal ettiğini savunan Rezai, "Mutabakat zaptının herhangi bir maddesinin ihlaline hızlı ve ezici karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.