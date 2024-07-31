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Hamas lideri Haniye'nin ölmeden önceki son görüntüleri paylaşıldı

İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye'nin ölmeden önce İran'daki son görüntüleri paylaşıldı.

Haber Merkezi
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Hamas lideri Haniye'nin ölmeden önceki son görüntüleri paylaşıldı
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Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da, kaldığı evde İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin son görüntüleri paylaşıldı.

Pezeşkiyan'ın görev teslim törenine katılan Haniye devlet başkanlar ve temsilcileri ile poz vermişti.

Dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine, Haniye, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam katılmıştı.

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