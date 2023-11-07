Hamas lideri Merzuk: Çatışmalar durursa rehineleri serbest bırakırız

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim’deki saldırılarında ölen 1400’den fazla kişinin siviller olduğunu açıklamıştı.

Terörle mücadele yasaları uyarınca başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede varlıkları dondurulan Hamas’ın liderlerinden Ebu Merzuk, bir Körfez ülkesinde BBC'ye konuştu.

Ebu Merzuk, İsrail Gazze’yi bombalarken rehineleri serbest bırakamayacaklarını söyledi, “Rehineleri serbest bırakacağız ama önce çatışmaların durması gerek” dedi.

Ebu Merzuk, “İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç’a verebiliriz” yorumunu yaptı.

Üst düzey Hamas lideri, 7 Ekim saldırıları konusundaki soruları üzerine, örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed el-Deif’in adamlarına, sivilleri öldürmemeleri emri verdiğini söyledi.

Ebu Marzuk, “El-Deif savaşçılarına net şekilde “Bir kadını, bir çocuğu ve bir yaşlı adamı öldürmemelerini söyledi” dedi.

İsrailli yedek askerlerin “hedef alındığını” savunan Ebu Merzuk, sadece “zorunlu askerlik yapanların ya da askerlerin öldürüldüğünü” iddia etti, “Kadınlar, çocuklar ve siviller saldırılardan muaftı’ dedi.

Ebu Merzuk, Hamas militanlarının miğferlerindeki kameralarla çektiği, silahsız sivillerin evlerinde ya da araçlarında vurulduğunu gösteren videolara ise doğrudan yanıt vermedi.

Merzuk, Hamas’ın siyasi kanadının saldırı hazırlıklarını önceden bilip bilmediği sorusuna ise “Silahlı kanat siyasi kanada danışmak zorunda değil" yanıtını verdi.

'Elimde rehinelerin listesi yok'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkesten önce tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Ebu Merzuk ise “misafir” olarak nitelendirdiği rehinelerin isim listesinin elinde olmadığını, çoğunun nerede olduğunu bilmediğini, rehinelerin “farklı fraksiyonlarca” tutulduğunu söyledi.

Gazze’de Hamas ile yakın çalışan, görünüşte bağımsız, farklı gruplar bulunuyor. Bunların başında İslami Cihad örgütü geliyor.

Ebu Merzuk, bilgi toplamak için teşkes gerektiğini, Gazze bombardıman altındayken başka öncelikleri olduğunu vurguladı.

Ebu Merzuk’un İsrail ile savaşın nasıl gelişeceği ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin nasıl yapılacağı konularında önemli rol oynaması bekleniyor.