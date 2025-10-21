  1. Ekonomim
  3. Hamdi Akın ve Vedat Aşçı'nın İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.

"Gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Vedat Aşçı'nın da bilgisine başvurulacak

Bununla beraber, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

