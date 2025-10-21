  1. Ekonomim
  Hamdi Akın ve Vedat Aşçı'nın İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvuruldu
Hamdi Akın ve Vedat Aşçı'nın İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı. Akfen Holding yaptığu yazılı açıklamada Akın’ın İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddialarını yalanladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.

Akfen Holding, Akın'ın soruşturma kapsamında ifadesini verdiği ve süreci tamamladığı bilgisini paylaştı.

AKFEN Holding'ten açıklama

Akfen Holding, Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Hamdi Akın söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir.”

Akfen Holding, basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi için gerekli açıklamanın yapıldığını bildirdi.

Başsavcılık: Gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denilmişti.

Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Vedat Aşçı'nın da bilgisine başvuruldu

Bununla beraber, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.

