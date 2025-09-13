  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Takip Et

Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamdi Kılıç'ın Ankara'da gerçekleştirilen cenaze törenine katıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yolculuğuna uğurladığı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın tabutunun başında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi: 

"Değerli kardeşlerim, şu anda musallada bulunan değerli dava yol arkadaşımız, Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalık ile imtihan oldu. Rabbim taksiratını, affetsin.

Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalem, güçlü bir beyindi. Bir fikir adamıydı ve bütün yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı. 

İşini yolda komadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına ben şahit olmadım." 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybettiGündem
Gündem
Balıkesir'de bir deprem daha
Balıkesir'de bir deprem daha
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu
Kontrol devriyesinde otomobil çarpan uzman çavuş şehit oldu
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Ormanda kâbusu yaşadı! Yaşlı kadına ayı saldırdı
Ormanda kâbusu yaşadı! Yaşlı kadına ayı saldırdı