Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yolculuğuna uğurladığı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın tabutunun başında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim, şu anda musallada bulunan değerli dava yol arkadaşımız, Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalık ile imtihan oldu. Rabbim taksiratını, affetsin.

Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalem, güçlü bir beyindi. Bir fikir adamıydı ve bütün yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı.

İşini yolda komadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına ben şahit olmadım."