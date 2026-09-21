Hamdi Ulukaya’dan Boğaz’daki tarihi yalı için sürpriz teklif

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İstanbul Boğazı’nın Kanlıca kıyısındaki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı için satış sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Faruk Yalçın’ın 2008’deki vefatına kadar ikamet ettiği tarihi yalı, ölümünün ardından mirasçıları tarafından satışa sunuldu.

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un aktardığına göre, yalıyla ilgilenen isim ABD’de yaşayan iş insanı Hamdi Ulukaya oldu. 11,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Türkü olarak gösterilen Ulukaya’nın, İstanbul’da daha fazla zaman geçirme planı nedeniyle kentte ev arayışına başladığı belirtildi.

Hamdi Ulukaya’nın yalı teklifi ortaya çıktı

Habere göre Ulukaya, bu arayış kapsamında Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nı gezdi, mülk hakkında ayrıntılı bilgi aldı ve ardından teklifini iletti. Yalı için istenen satış bedelinin 55 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Yalının ilk olarak 70 milyon dolardan satışa çıkarıldığı, alıcı bulunamayınca fiyatın 55 milyon dolara indirildiği kaydedildi. Bu tutar güncel kurla yaklaşık 2 milyar 680 milyon liraya karşılık geliyor.

Ulukaya’nın teklifinin ise 30 milyon dolar, yaklaşık 1 milyar 460 milyon lira düzeyinde olduğu öne sürüldü. Böylece istenen fiyat ile teklif arasında 25 milyon dolarlık fark oluştu. Yalçın ailesinin teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi.