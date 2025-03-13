Hamilelikte sigara içen annelerin oğulları kızlarına göre daha uzun süreli yan etkiler yaşıyor

Aberdeen Üniversitesi araştırmacıları, genetik bağlantıları değerlendirmek için İngiltere genelinde 500 bin kişinin katıldğı bir araştırma yürüttü ve annelerle yetişkin çocukları arasındaki genetik ilişkiyi inceledi.

Ekip, hamilelik döneminde sigara içen annelerin erkek fetüs ve yetişkin oğullarının, her aşamada, kızlara göre daha fazla etkilendiğini buldu. Bunun, hamileliğin 17’nci haftasından itibaren başlayıp yetişkinliğe kadar uzandığını belirledi.

Fakat araştırmanın yazarları, yetişkin erkeğin sigarayı bırakması veya hiç sigara içmemesi durumunda her türlü riski ortadan kaldırabileceğini söyledi.

"Hamilelikte sigara içmek bebeklerde pek çok sağlık sorununa yol açıyor"

Ekibin liderliğini yapan, Aberdeen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paul Fowler şöyle konuştu:

“Bulgularımızın, anne sigara içiminin moleküler etkilerinin araştırılmasına giden yolu açacağını ve bilim camiasının, bu özelliğin belirli hastalıkları nasıl değiştirdiği veya başlattığı konusundaki spesifik mekanizmaları ortaya çıkarmasını sağlayacağını umuyoruz.

Sonuç olarak, bunun tıp camiasının sigarayı bırakmaya yönelik daha iyi danışmanlık stratejileri ve kampanyaları geliştirmesine de yardımcı olmasını diliyoruz.“

Çalışmaya katılan Mihail Mihov hamilelik döneminde sigara içmenin uzun dönemli zararlarına şöyle dikkat çekti:

“Hamilelik döneminde annenin sigara içmesinin bebeklerde pek çok sağlık sorununa yol açtığı biliniyor.

Fakat daha önce, anne karnındaki hangi süreçlerin annenin sigarasından etkilendiği ve bunun yaşamın ilerleyen dönemlerinde sağlığın bozulmasına nasıl yansıdığı konusunda sınırlı bilgimiz vardı.

Bulgularımız, annelerin sigara içmesinin, özellikle erkeklerde, bebeğin sağlığını ikinci trimesterden itibaren etkilediğini ve bunun yetişkinlik boyunca devam ettiğini gösteriyor.“

Araştırma ekibi, bulguların tıp camiasının sigara içenler için yeni danışmanlık stratejileri geliştirmesine yardımcı olabileceğini umuyor.