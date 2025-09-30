Hamsi avına çıkan balıkçılar savaş aracıyla döndü! 300 kg patlayıcı bulundu

Trabzon’da hamsi avı için denize açılan balıkçılar insansız deniz aracı ile döndüler.

Aracın Ukrayna’ya ait içinde 300 kg patlayıcı madde bulunduğu belirtilen ve Rus donanmasına karşı kamikaze saldırılar için kullanılan insansız deniz aracı olduğu ortaya çıktı.

Balıkçı teknesi sandılar, patlayıcı yüklü deniz aracı çıktı

İnsansız deniz aracını bulan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, radarlarında kıyıdan 800 metre mesafede fırtına nedeniyle açığa sürüklenmiş küçük balıkçı teknesi sandıkları cismi teknelerine vinçle çektiklerinde askeri amaçla yapılmış bir insansız deniz aracı olduğunu anladığını söyledi.

Balıkçı teknesinin radarına takıldı

Hamsi avcılığı için Yoroz Balıkçı Barınağı’ndan denize açıldıklarını belirten Bozok, "Akçakale mevki açıklarında teknemizin radarına bir cisim 800 metre uzaklıktan görüldü. O anlar fırtına biraz korkunç ama görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. Geminin üzerine alalım dedik. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı’na getirdik. Sahil güvenlik ekiplerine teslim ettik" dedi.

"Herhangi bir problem olmadı ama yaptığımız yanlıştı"

İnsansız deniz aracını ilk gördüklerinde fiber balıkçı teknesi zannettiklerini ifade eden Bozok "Halatlarımızı takıp yukarı kaldırdıktan sonra askeri bir bot olduğunu fark ettik. O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük ama sonuçta kaldırırken herhangi bir patlama olmadığı için teknemizin kenarında asılı bir şekilde karaya kadar getirdik. Herhangi bir problem olmadı ama yaptığımız yanlıştı. Denize üzerinde ekipleri çağırarak müdahale etmek lazımdı. Hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermektense kendimiz alıp dışarıya getirelim dedik. İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış. Pişman olduk ama iş işten geçti. Allah bizi korudu. Kıyıya getirerek Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik. O andan itibaren balıkçı barınağındaki bütün gemilerin boşaltılmasını istediler. Daha sonra avcılık faaliyetimize devam ettik. Sabah olduğunda içerisinde bomba olduğunu duyduk" diye konuştu.