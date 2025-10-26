  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hamsinin kilosu 50 liraya düştü: Vatandaşlar tezgahlara akın etti
Takip Et

Hamsinin kilosu 50 liraya düştü: Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Karadeniz’den gelen taze hamsinin kilosu 50 liraya kadar düşünce, bazı vatandaşlar poşet poşet aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamsinin kilosu 50 liraya düştü: Vatandaşlar tezgahlara akın etti
Takip Et

Edirne’de balık tezgahlarında fiyatlar gerilemeye başladı. Hamsinin kilosu 50 liraya kadar düşerken, istavrit, mezgit ve çinekop gibi diğer balık türlerinde de benzer şekilde fiyatların indiği görüldü

"Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz"

Balıkçı Yusuf Çimen, bu yıl denizlerdeki balık bolluğunun fiyatlara da olumlu yansıdığını belirterek, "Karadeniz bu sezon hamsiyle dolu. Geçen haftaya kadar kilosu 100 liraydı, şimdi 50 liraya kadar indi. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz" dedi.

Vatandaşlar ise uygun fiyatlardan memnun. Mehmet Demir isimli vatandaş, "Uzun zamandır bu kadar ucuz hamsi görmemiştik. Fırsatı kaçırmadım, 4 kilo aldım. Hem akşam kızartma yapacağım hem de birazını buzluğa atacağım" ifadelerini kullandı.

Gündem
Özel: Erdoğan, Trump'a nadir toprak elementlerini vermeyi taahhüt ediyor
Özel: Erdoğan, Trump'a nadir toprak elementlerini vermeyi taahhüt ediyor
Fethiye'de yamaç paraşütü düştü: Bir kişi yaşamını yitirdi
Fethiye'de yamaç paraşütü düştü: Bir kişi yaşamını yitirdi
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecek
İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecek
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı
Yurt dışından alışverişe kısıtlama gelmişti: Sipariş edilen ürünler ne olacak?
Yurt dışından alışverişe kısıtlama gelmişti: Sipariş edilen ürünler ne olacak?