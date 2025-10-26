Hamsinin kilosu 50 liraya düştü: Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Edirne’de balık tezgahlarında fiyatlar gerilemeye başladı. Hamsinin kilosu 50 liraya kadar düşerken, istavrit, mezgit ve çinekop gibi diğer balık türlerinde de benzer şekilde fiyatların indiği görüldü

"Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz"

Balıkçı Yusuf Çimen, bu yıl denizlerdeki balık bolluğunun fiyatlara da olumlu yansıdığını belirterek, "Karadeniz bu sezon hamsiyle dolu. Geçen haftaya kadar kilosu 100 liraydı, şimdi 50 liraya kadar indi. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz" dedi.

Vatandaşlar ise uygun fiyatlardan memnun. Mehmet Demir isimli vatandaş, "Uzun zamandır bu kadar ucuz hamsi görmemiştik. Fırsatı kaçırmadım, 4 kilo aldım. Hem akşam kızartma yapacağım hem de birazını buzluğa atacağım" ifadelerini kullandı.