Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 288 kilogram esrar ele geçirildi
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için Hamzabeyli'ye gelen tır şüphe üzerine arama hangarına çekildi.
Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.