Handan Sema Ceylan sordu, SAP/Buluş Fidan Tüfekçi anlattı... (Video)

Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, SAP Güney Avrupa & Türkiye CFO'su Buluş Fidan Tüfekçi'yle şirketlerin yapay zekâya yaklaşımını e-sohbetler'de masaya yatırdı.

Şirketler yapay zekâyı “çok kullanacağız” diyor ama bütçe tarafında neden temkinli? Finans ekiplerinde otomasyon: muhasebe kayıtları, sınıflandırma, raporlama ve CFO’ya kalan stratejik zaman, etik & uyumluluk: güçlerin ayrılığı, süreç tıkanıklıklarının erken uyarı ile yakalanması, ESG / sürdürülebilirlik: karbon izi ölçümü, tedarik zinciri verisi ve “Green Ledger” yaklaşımı, Çok ülkeli regülasyon ve denetim gerçekliği: proaktif kontrolün verimlilik etkisi, nakit akışı ve tahsilatta (DSO) yapay zekâ ile risk öngörüsü gibi konuların ele alındığı programı buradan izleyebilirsiniz...