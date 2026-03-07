Hande Yener’e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Hande Yener hakkında soruşturma başlattı. Yener'in ifadesinin alınması için savcı talimat verdi. Soruşturma yazısında dosyanın ilk olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, ancak buradan yetkisizlik kararı verildiği belirtildi.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla’da 15 Mayıs 2025’te düzenlenen konserle ilgili inceleme yapıldığı aktarıldı. Halk TV'de yer alan habere göre, incelemede Yener’in konserde “zıplamayan Tayyipçi” sloganına eşlik ettiği ve 18 Mayıs 2025’te Harbiye’deki konserinde “Bu devri çok güzel devireceğiz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Gönderilen yazıda şunlar denildi:

“Yazımız ekinde gönderilen CİMER başvuru dilekçesi ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğinin 05/12/2025 tarihli cevabi yazısı, Muğla İl Emniye Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünün 09/12/2025 tarihli cevabi yazısı içeriklerine göre, Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında 15/05/2025 tarihinde Sosyo Kültürel alanda verdiği konser sırasında seyirciye sahneden eşlik ederek "Zipla Zıpla Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde slogan attığı, 18.05.2025 tarihinde İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesinde gerçekleşen konseri sırasında sahnede "Biz bu devri çok güzel devireceğiz..." şeklinde söylemde bulunması nedeniyle savunmasının alınması ile ikma edilecek talimat evrakının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."

Soruşturma dosyasında M.A.Y. isimli bir kişi tarafından Hande Yener’in CİMER'e şikâyet edildiği yer aldı.