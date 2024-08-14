Hangi belediye başkanları ve vekiller AK Parti'ye katılacak? İşte kulislerde konuşulan isimler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin bugün yapılacak 23. kuruluş yıldönümünü kutlama programında, AK Parti’ye yeni katılımlar olacağını söyledi.

Dağ dün yaptığı açıklamada, “AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var” diyerek, en az 15 çeşitli kademelerden belediye başkanının katılımının gerçekleşeceğini, en az iki milletvekilinin de yine AK Parti’ye katılımının olacağını söyledi.

Kulislerde konuşulan isimler

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre siyaset kulislerinde AK Parti’ye katılacak milletvekilleri olarak isimleri dillendirilenler arasında İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz ile yine İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili Bilâl Bilici konuşuluyor. Ayrıca Gelecek Partisi’nden Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin’in de AK Parti’ye geçebileceği iddia ediliyor.