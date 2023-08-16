Hangi ülke şengene daha çok ret veriyor? Öne çıkan ülke hangisi?

Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvuruları, verilen ret yanıtı nedeniyle özellikle iş insanlarına sıkıntı yaratıyor. Şengen istatistikleri, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’den gelen başvuruları reddetme oranlarını ortaya koydu.

Türkiye'den AB ülkelerine yapılan vize başvurularına gelen ret oranlarının yüksekliği istitistiklerde de ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; Şengen vizeleriyle ilgili bilgileri derleyen Schengen Statistics'in 2022 verileri, Almanya'nın geçen yıl Türkiye'den gelen vize başvurularının yüzde 40'ını reddettiğini ortaya koydu.

Türkiye'deki diplomatik temsilciliklere gelen 120 bin 876 vize başvurusunu inceleyen Almanya, 48 bini aşkın başvuruyu onaylamayarak Türklere en çok vize reddi veren ülke oldu.

Türkiye'den yapılan 223 bin 699 Avrupa Birliği ülkeler için vize başvurusunun 174 bin 929'unun kabul edildiği, bunların yüzde 78'inin çok girişli olduğu belirtildi.

Peki Türkiye'den yapılan kaç başvuru reddedildi?

Toplamda Türkiye'den yapılan Şengen vize başvurularının yüzde 21,4'ü geçen yıl reddedildi.

Almanya'nın ardından en çok vize reddi veren ülke hangisi?

Almanya'nın ardından en çok vize başvurusu alan Yunanistan'ın da 164 bin 829 başvurudan yaklaşık 16 binini reddettiği bildirildi.

En çok vize başvurusu alan diğer ülkeler olan Fransa ve Hollanda'nın da toplamda 30 bine yakın vize başvurusunu reddettiği ortaya kondu.

Türk vatandaşlarına en az vize reddi veren ülke hangisi?

Yunanistan, en çok başvuru alan 4 ülke arasında yüzde 9,6 oranla en az vize reddi kararı alan ülke oldu.

Toplamda Türklere en az ret veren ülkeler ise yüzde 7,6 ile Lüksemburg ve yüzde 7,93 ile İtalya oldu.