Haniye ile son röportajı yapan gazeteci anlattı: İşte Haniye'nin son sözleri

Filistin İslami Cihat Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen bir hava saldırısında şehit oldu. 16 Temmuz 2024'te Katar'ın başkenti Doha'da Haniye ile röportaj yapan gazeteci yazar Kemal Öztürk, bu görüşmeyi anlattı.

Kemal Öztürk, Haniye ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"16 Temmuz’da Katar’da görüştüm kendisiyle. Aniden gelişti ve beni olağanüstü şartlar içerisinde aniden götürdüler. Ben o zaman biraz şaşırmıştım. Güvenlik önlemlerini çok güçlü bulmadım. İlk dikkatimi çeken, bulunduğu eve girerken bir sokak var, sokağın başında bir polis aracı vardı, onu geçtikten sonra içeride 2-3 güvenlik görevlisi vardı. Girişte cep telefonlarımız alınmıştı. Çok sık görüşme trafiği gerçekleştiriyordu, o esnada kısa bir görüşme yapabildik.

"Müslüman ülkelere kırgındı"

7 Ekim hareketiyle ilgili ‘hata mıydı’ diye kendisine sordum. ‘Biz 7 Ekim’den önce de çok innaımızı kaybettik. Binlerce, on binlerce insanımızı şehit verdik. O zaman dünyadan bir ses oldu mu? Kimse bir şey dedi mi? Kimse bize destek çıktı mı? Veya kimse İsrail’e ‘dur’ dedi mi? Kimse demedi. Biz zaten ölüyorduk... Biz zaten her yıl binlerce insanımızı kaybediyorduk... Şimdi yine ölüyoruz, sadece Gazze’de değil, Ramallah’ta, Batı Şeria’da... Oralarda Hamas yok, orada ölenler de mi Hamas yüzünden ölüyor? Son sözü ‘Biz sadece Allah’a güveniyoruz’ oldu. Biraz sitemkardı. Hissettirmese de müslüman ülkelere kırgındı. Vicdan retoriği yapan ülkelere kırgındı. ‘Biz Allah’a güveniyoruz. Allah’ın izniyle bu savaşı kazanacağız. Bu uğurda canımızı vermeye hazırız. Canımızı vereceğiz de.' dedi.

3 çocuğundan 4 torunundan sonra kendisi de Filistin davası için canını feda etmiş oldu.”