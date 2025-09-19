Hapiste altıncı aya doğru: 19 Mart süreci Ekrem İmamoğlu'nun siyasi konumunu nasıl etkiledi?

19 Mart sabahı gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 100 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun hayatında önemli bir dönemeç yaşandı.

23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen İmamoğlu, aynı gün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

Aradan geçen altı ay boyunca hâlâ Silivri’de bulunan İmamoğlu, X hesabına erişim engeliyle karşı karşıya ve hakkındaki davalar nedeniyle İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında görsellerinin kullanımı yasak.

Tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu, bu koşullar altında aktif siyasete devam ediyor. Peki, yaşanan bu süreç onun siyasetteki konumunu nasıl etkiledi? BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici derledi.

19 Mart süreci İmamoğlu'nun siyasi konumunu nasıl etkiledi?

19 Mart sürecinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB ve iştiraki şirketlerde görev yapan birçok üst düzey yönetici de tutuklandı.

Aralarında İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan, avukatı Mehmet Pehlivan da vardı.

Bu kişiler arasında İmamoğlu'nun çok yakın olduğu, hatta "A takımı" diye nitelendirilebilecek isimler bulunuyor.

Sonrasında hem İstanbul hem de Türkiye çapında CHP'li belediyelere yeni dalga operasyonlar düzenlendi.

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, 39 ilçeye sahip İstanbul'da ilçe sayısını 14'ten 26'ya çıkarmıştı. Bu 26 belediye başkanından 11'i bugün tutuklu yargılanıyor.

CHP bu operasyonların siyasi olduğunu savunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmayla ilgili "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu" diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan da konuşmalarında sık sık iddialara atıfta bulunarak CHP için "yolsuzluk sendromu içinde bir parti" yorumunu yapıyor.

Siyaset bilimci Doç. Dr. Burak Cop, CHP üzerinde artan baskının etkilerini yorumlarken "Yolsuzluk soruşturmaları neticesinde partinin çözülmesi, parti kadrolarının bölünmesi, genel bir demoralizasyon ve İmamoğlu'nun yalnızlaştırılması beklentisi vardı. Bunların hiçbiri olmadı" diyor.

Parti yönetimi ve Özel'in bu süreçte "çok sağlam durduğu" yorumunu yapıyor.

Ancak belediyelere ardı ardına el konmasının ve tutuklamaların bazı "mikro" sonuçları olduğunu da ekliyor: "CHP'yi sürekli masumiyetini anlatmak zorunda bırakıyorlar."

Mitingler görünülürlüğünü nasıl etkiledi?

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki belediye binası önünde on binlerce kişinin katıldığı eylemler düzenlendi.

Toplumun her kesiminden insanın ve özellikle gençlerin katıldığı bu eylemlerde polisle de yer yer çatışmalar oldu. CHP, 25 Mart'ta buradaki eylem çağrısını noktaladı.

Parti, bunun yerine düzenli olarak İstanbul ve Türkiye'nin farklı yerlerinde miting düzenleme stratejisi izledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu mitinglerde İmamoğlu'nu gündemde tutmaya çalıştı.

Mitinglerde İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği açıklamalar da okundu.

Katılımcılar arasında pek çok kişi İmamoğlu için dövizler taşıdı, sloganlar attı. Mitingler, İmamoğlu'nun siyasi varlığı ve mesajlarını destekçilerine iletmesi açısından önemli bir rol oynadı.

Ancak 8 Mayıs'ta İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.

Yine Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla; İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirildi.

Böylece mitingler dışında İmamoğlu'nun kamuoyundaki görünürlüğü belirli oranda azaldı.

İmamoğlu'nun CHP içindeki konumu nasıl evrildi?

2023 genel seçimleri sonrasında CHP içinde değişim tartışmaları başladığında İmamoğlu'nun parti içinde belli bir gücü olmakla birlikte bunun sınırları vardı.

8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul kongresinde İmamoğlu'nun desteklediği il başkanı adayı Özgür Çelik 342, rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

5 Kasım 2023'teki CHP Kongresi'nde İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ile ele ele verdi. Bu kongrede Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oy alarak genel başkan seçildi. Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.

Böylece İmamoğlu'nun parti içindeki etki alanı genişledi.

İmamoğlu 2024 yerel seçimlerinde "belirleyici" bir figürdü.

2025'te partisinin cumhurbaşkanlığı ön seçimine tek aday olarak girdi.

BBC Türkçe'nin konuştuğu CHP'li kaynaklar 19 Mart sonrasında İmamoğlu'nun hem parti içinde hem muhalefet açısından daha etkin bir figüre dönüştüğünü söylüyor. Ancak bunun uzun vadede nasıl evrileceğine dair farklı görüşler var.

"Türkiye'yi kendi cumhurbaşkanlığı adaylığına zorladı"

CHP, ilk cumhurbaşkanlığı aday ofisini 26 Temmuz'da Ankara'da açtı.

İmamoğlu açılışa gönderdiği mesajda, "Ofisimiz milletin değişim talebinin sandığa yansıması konusunda etkili bir rol üstlenecektir. Bu ofis ortak geleceğimizi inşa edeceğimiz bir ofis olacak" dedi.

Düşünce kuruluşu İdea Politik Enstitü'den akademisyen Dr. Ali Tirali adaylık ofislerinin "henüz beklenilen etkiyi vermekten uzak" olduğunu düşünüyor:

"Kurultay davaları ve yaşadığımız bu çalkantılı süreç, henüz bu kurumların müstakil bir faaliyet göstermesine fırsat tanımadı. Eğer 24 Ekim'deki kurultay davası duruşmasında CHP'nin biraz daha bir nefes alabileceği bir karar çıkarsa, bunların daha etkin biçimde çalıştırıldığını görebiliriz."

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ise İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde hatalar yaptığını düşünüyor.

Önce CHP genel başkanlığına gelip sonra diğer adımları atmış olması gerektiğini savunan Aktaş şu yorumu yapıyor: "İmamoğlu, evanjelistlerin Tanrı'yı kıyamete zorladığı gibi Türkiye'yi kendi cumhurbaşkanlığı adaylığına zorladı."

"Bu kadar yolsuzluk söylentisinden kahramanlık çıkmaz"

BBC Türkçe'nin görüştüğü AK Parti içinden ve AK Parti'ye yakın kaynaklar, 19 Mart'ta başlayan sürecin toplumda İmamoğlu'na yönelik algıyı olumsuz etkilediğine inanıyor.

Bu kaynaklar, iddianamelerin çıkmasının ardından olumsuz etkinin daha da artabileceğini savunuyor.

BBC Türkçe'nin nisan ayında muhafazakar kesimlerle yaptığı görüşmelerde de birçok kişi yolsuzluk iddialarından duyulan rahatsızlığı vurgulamış ve İmamoğlu'nun tutuklu ya da tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti.

GENAR Genel Müdürü İhsan Aktaş, İmamoğlu'nun siyasi geleceğine dair şu yorumu yapıyor:

"Büyükşehir'deki iddialara bakacak olursanız bu kadar büyük iddiaların altından bir siyasi kariyer çıkmaz. Bu kadar girift ilişkinin, bu kadar yolsuzluk söylentisinin ortalıkta dolaştığı bir yerden bir kahramanlık çıkmaz. Ben bugünden yarına İmamoğlu'nda bir kahramanlık geleceği görmüyorum."

"Rüzgarını kestiler ama hâlâ güçlü, hâlâ sağlam"

CHP kaynakları ise tam tersine "yaşadığı haksızlık ve mağduriyet nedeniyle" İmamoğlu'na desteğin arttığı görüşünde.

Sürekli avukat ve milletvekilleriyle görüşmesi, sosyal medyadan farklı konularla ilgili açıklamalar yapması ve duruşmalardaki savunma tarzını vurgulayan kaynaklar İmamoğlu'nun hapishanedeki performansını yüksek buluyor.

Doç. Dr. Burak Cop, "Ben İmamoğlu'nun siyaseten zayıfladığını kesinlikle düşünmüyorum" diyor.

Dışarıdaki bir siyasetçi kadar etki yaratmasının "olanaksız" olduğunu kabul etmekle birlikte "Rüzgarını kestiler ama hâlâ güçlü, hâlâ sağlam duruyor ve hâlâ CHP'nin cumhurbaşkanlığı için resmi adayı" yorumunu yapıyor.

"İmamoğlu CHP için her zaman kilit konumda olacak"

İmamoğlu'nun diploma iptaline yaptığı itirazlar sonuçsuz kalırsa, kendisi için resmen adaylık yolu kapanacak.

Dr. Tirali, İmamoğlu'nun parti içindeki ağırlığına dikkat çekerek aday olmaması durumunda dahi ancak onun onayladığı bir ismin belirlenebileceğini söylüyor.

İmamoğlu'nun CHP açısından her zaman "çok kilit" bir konumda kalacağını şu sözlerle savunuyor Dr. Tirali: "Bir takım şeyler her zaman ona danışılacaktır. Eski Adalet Partililer siyasi yasaklı olduğu dönemde Süleyman Demirel için 'bir bilen' derlerdi. İşte İmamoğlu da 'bir bilen' olarak kalacaktır."

Doç. Dr. Burak Cop da İmamoğlu'nun Türkiye'nin geleceğinde "çok önemli" bir isim olacağını düşünüyor: "Bunun olmayacağı koşullar, zaten artık Türkiye'nin bildiğimiz Türkiye olmaktan tamamen çıkması anlamına gelir."

Cop bu koşulları "seçimsizleşme stratejisinin uç noktaya varması, çok partili hayatın fiilen sona ermesi, muhalefet partilerinin de ancak iktidarın güdümünde olarak yaşama şansı bulabilmesi" olarak sıralıyor.