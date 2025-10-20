Hapisteyken Murat Ongun’a mektup yazan İBB çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı
İBB çalışanı Nuri Başkapan hakkında, cezaevindeyken aynı dönemde tutuklu bulunan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’a gönderdiği bir mektup nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ekrem İmamoğlu’na ait afişlerin yasaklanmasına tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımı sonrası 29 Mayıs’ta tutuklanan İBB çalışanı Nuri Başkapan, “Terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarından toplam 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, ilk duruşma sonrası tahliye edilmişti.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Başkapan, cezaevindeyken Ekrem İmamoğlu'nun Karatepe Cezaevi’nde tutulan danışman Murat Ongun'a mektup yolladı. Ancak Karatepe Cezaevi yönetimi, 29 Nisan’da gelen mektubu inceledi ve sakıncalı olduğuna karar verdi.
Cezaevi yönetimi, mektupta “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını alenen aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına yönelik küçük düşürücü, töhmet içeren ifadeler” bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, “Cumhurbaşkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, RTÜK Başkanı ve TRT” müşteki sıfatıyla yer aldı.