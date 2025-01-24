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Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.

Haber Merkezi
AA
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Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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