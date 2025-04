Harry Potter dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı

HBO, J.K. Rowling’in kitaplarına dayanan yeni Harry Potter dizisi için ilk resmi oyuncu kadrosunu duyurdu.

Hagrid’i Nick Frost, Profesör McGonagall’ı Janet McTeer, Snape’i Paapa Essiedu, Argus Filch’i Paul Whitehouse ve Quirinus Quirrell'i Luke Thallon canlandıracak.

Daha önce açıklanan John Lithgow’un Albus Dumbledore rolü de resmen teyit edildi.

Harry Potter kim olacak?

Başroller Harry, Ron ve Hermione için ise henüz bir oyuncu seçilmedi. HBO’nun açtığı açık çağrıya 30 binden fazla kişi başvurdu.

Harry Potter dizisinde kimler oynayacak?

Nick Frost (Hagrid): Shaun of the Dead, Hot Fuzz ve The World’s End gibi komedi filmleriyle tanınıyor. Ayrıca Spaced ve Into the Badlands dizilerinde rol aldı.

Janet McTeer (Minerva McGonagall): Ozark ve Jessica Jones gibi dizilerin yanı sıra Albert Nobbs ve The Menu gibi filmlerle biliniyor.

Paapa Essiedu (Severus Snape): I May Destroy You ile tanındı, Gangs of London ve The Lazarus Project dizilerinde yer aldı.

Paul Whitehouse (Argus Filch): The Fast Show ve Harry & Paul ile tanınan komedyen, ayrıca sahnede Only Fools and Horses The Musical’da yer aldı.

John Lithgow (Albus Dumbledore): 3rd Rock from the Sun, The Crown ve Conclave gibi yapımlarda rol aldı.

Luke Thallon (Quirinus Quirrell): Leopoldstadt, Patriots ve Hamlet gibi önemli tiyatro yapımlarında sahne aldı.

Yapımcı Francesca Gardiner ve yönetici yapımcı Mark Mylod, “Bu olağanüstü yeteneklerle çalışacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

Dizinin yazarı J.K. Rowling de yürütücü yapımcılar arasında yer alıyor. HBO, uyarlamanın kitaplara sadık kalacağını ve filmlerde yer bulamayan detaylara daha fazla alan açacağını duyurdu.