Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson Türkiye'ye gelecek

Harry Potter serisindeki Hermione Granger rolüyle akıllara kazınan Emma Watson’un Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Film görüşmesi gerçekleştirecek

Harry Potter, Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu Emma Watson, bir film görüşmesi için iki günlüğüne Türkiye’ye gelecek. Watson’un İstanbul ve Ankara’da tarihi yerleri de ziyaret edeceği bildirildi.