  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson Türkiye'ye gelecek
Takip Et

Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson Türkiye'ye gelecek

Harry Potter serisinin yıldızı Emma Watson'un Türkiye'ye gelerek bir film projesi için görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. Başarılı oyuncunun İstanbul ve Ankara'daki tarihi yerleri de ziyaret edeceği öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson Türkiye'ye gelecek
Takip Et

Harry Potter serisindeki Hermione Granger rolüyle akıllara kazınan Emma Watson’un Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Film görüşmesi gerçekleştirecek

Harry Potter, Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu Emma Watson, bir film görüşmesi için iki günlüğüne Türkiye’ye gelecek. Watson’un İstanbul ve Ankara’da tarihi yerleri de ziyaret edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar! Büyük hedefi açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar! Büyük hedefi açıkladıGündem

 

ESO Başkanı Kesikbaş: Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm yönümüzü belirliyorESO Başkanı Kesikbaş: Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm yönümüzü belirliyorŞehirler

 

Gündem
Esra Erol'u ölümle tehdit etti! Sahte "Mehdi' hakkında yakalama kararı
Esra Erol'u ölümle tehdit etti! Sahte "Mehdi' hakkında yakalama kararı
Batman’daki çocuk istismarı soruşturmasında yeni talimat! Bakanlık takipsizlik kararına itiraz etti
Batman’daki çocuk istismarı soruşturmasında Bakanlık karara itiraz etti
Edirne’de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne’de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Şiddet ve istismara karşı Türkiye'nin sosyal risk haritası çıkarılıyor
Bakan Göktaş duyurdu: Türkiye'nin sosyal risk haritası çıkarılıyor
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakan Fidan Yunanistan'a gidiyor
Hakan Fidan Yunanistan'a gidiyor