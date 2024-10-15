Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson Türkiye'ye gelecek
Harry Potter serisinin yıldızı Emma Watson'un Türkiye'ye gelerek bir film projesi için görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. Başarılı oyuncunun İstanbul ve Ankara'daki tarihi yerleri de ziyaret edeceği öğrenildi.
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Harry Potter serisindeki Hermione Granger rolüyle akıllara kazınan Emma Watson’un Türkiye’ye geleceği öğrenildi.
Film görüşmesi gerçekleştirecek
Harry Potter, Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu Emma Watson, bir film görüşmesi için iki günlüğüne Türkiye’ye gelecek. Watson’un İstanbul ve Ankara’da tarihi yerleri de ziyaret edeceği bildirildi.
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