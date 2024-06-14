Hasan Can Kaya'dan 'alıkoyma' iddiası hakkında açıklama: Aynı yalanlar servis edilmiş

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kızın burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın evine gittiği, Kaya'nın genç kızı alıkoymasının ardından ihbar üzerine polisin genç kızı kurtardığı iddia edildi.

İddianın yayılmasının ardından ünlü komedyen sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hasan Can Kaya ilk paylaşımında, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

İkinci paylaşımında, "İtibar suikasti var." diyen Kaya, "Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb. iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim." açıklaması yaptı.