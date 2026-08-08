Hasan Can Kaya'nın programında mesleğini açıkladı, çalışma izni olmadığı ortaya çıktı: Sınır dışı edilecek

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Komedyen Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı 'Konuşanlar' programına katılan ve burada kendini Melike ismiyle tanıtıp profesyonel masör olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişi, Türkiye'de çalışma izninin bulunmadığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Gazete Pencere'de yer alan habere göre Özbekistan uyruklu olan Mokhıchekhra Bakhtıyorovna sınırdışı edilmek üzere Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çalışma İstanbul Emniyeti’ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polislerince yapılan ‘Sanal Devriye’ çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Hasan Can Kaya’nın sunuculuğunu yaptığı ‘Konuşanlar Disney’ isimli programın 209. bölümü’nde yayınlanan görüntülerde ‘Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı’ olduğunu açıklayan, programda kendini ‘Melike’ olarak tanıtan Özbekistan uyruklu Mokhıchekhra Bakhtıyorovna’nın Türkiye’de çalışma izninin olmadığı tespit edildi.

Sadece ikamet izni bulunduğu açıklandı

Yapılan pasaport ve kimlik kontrollerinde sadece ikamet izninin olduğu ve çalışma izninin bulunmadığı Bakhtıyorovna, Üsküdar’da ikamet adresinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

2021 yılından beri Türkiye’de oturum izni olan fakat çalışma izni bulunmayan Bakhtıyorovna, sınır dışı edilme işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.