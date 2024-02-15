Hasan Karal: Mazot 9 ayda 18 liradan 45 liraya çıktı, çiftçiler artık maliyetlerle başa çıkamıyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, fiyatı üst üste artan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama yaptı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden önce benzinin litre fiyatının 19, mazotun ise 18 lira olduğunu hatırlatan Karal, seçimlerden sonra yaşanan zam yağmuru ile birlikte her şeyin fiyatının katlandığını belirterek, artan maliyetlerden dolayı binlerce çiftçinin üretimi bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Tarım girdi maliyetlerinin Eylül 2019’dan bu yana sürekli arttığını vurgulayan Hasan Karal, “4 yılı aşkın süredir mazot, gübre, işçilik, ilaçlama, tohum gibi tüm girdileri yükselen çiftçilerimiz artık maliyetleri karşılayamaz duruma geldi. Hükümet, doğru düzgün bir teşvik de vermeyince sayısız çiftçimiz üretimi bırakmak zorunda kaldı. Son 2 günde gelen zamlarla seçimden önce 18 lira olan mazot 45 liraya, 19 lira olan benzin ise 43 liraya yükseldi. Mazota 9 ay gibi kısa bir sürede yüzde 150, benzine ise yüzde 126 oranında zam gelmiş oldu. Çiftçinin üretim yapacak takati kalmadı. Maliyetlerini karşılayamayan çiftçiler ürettiğini satamazken nasıl litresi 45 liraya mazot alsın da tarlasını sürsün, ürününü toplasın, nakliyesini yapsın. Bu şartlarda ne çiftçilik ne hayvancılık yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

"Destek verilmeli"

Hayat pahalılığının her geçen gün arttığına dikkat çeken Karal, gıda fiyatlarının yükselmesinde çiftçinin girdi maliyetlerinin artmasının da büyük payı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Ölüme terk edilen çiftçinin bir an önce ayağa kaldırılması gerekiyor. Böyle giderse yerli üretim tamamen bitecek ve zaten birçoğunu ithal ettiğimiz tarım ürünleri ve hayvancılıkta ne yazık ki tamamıyla dışa bağımlı hale geleceğiz. Bunun için hükümetin bir an önce harekete geçmesi ve tedbir alması gerekiyor. Çiftçimizin maliyeti düşmeden Türkiye'de gıda enflasyonunun düşmesine imkan yok. Bu yönde çalışmalar yapılmalı. DEVA Partimizin hazırladığı Tarım Eylem Planında belirttiğimiz gibi çiftçilerimiz, üreticilerimiz desteklenmeli. Çiftçimizin kullandığı mazota, elektriğe, yeme destek verilmeli ki maliyetler aşağı çekilsin, üretim artsın, enflasyon düşsün. Aksi halde hem çiftçiler hem tarımsal üretim hem de ülkemiz açısından durum çok vahim.”