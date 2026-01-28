Hasan Köksoy ve Arif Kocabıyık'ın iddianameleri hazırlandı: Papa detayı dikkat çekti

Sokak röportajlarıyla tanınan Hasan Köksoy ve Arif Kocabıyık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kendine Muhabir adlı YouTube kanalının yöneticisi Hasan Köksoy ile İlave TV kanalını yöneten Arif Kocabıyık’ın yanı sıra, sokak röportajında yer alan Halil Kürklü’nün yaklaşık 54 gündür tutuklu bulunduğu belirtildi.

Söz konusu üç isim, 4 Aralık’ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. 6 Aralık’ta çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanan Köksoy, Kocabıyık ve Kürklü cezaevine gönderildi.

“Zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret"

Köksoy, Kocabıyık ve Kürklü’nün iddianamesi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldığı iddianamede üç ismin de “Zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, “Halil Kürklü'nün Hasan Köksoy'un ‘Kendine Muhabir’ ve Arif Kocabıyık'ın ‘İlave TV’ isimli YouTube kanallarına verdiği röportajda suç içerikli söylemlerde bulunduğu, Arif Kocabıyık ile Hasan Köksoy'un sosyal medya hesaplarından suç içerikli söylemlerin bulunduğu videoyu paylaştıkları” ifadelerine yer verildi.

Papa'ya hakaret iddiası

Hazırlanan iddianamede “Şüpheli Halil Kürklü'nün röportajlarda Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek ifadeler kullandığı, şüpheliler Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy'un da yaptıkları röportaj ile elde ettikleri Cumhurbaşkanına hakaret içeren söylemlerin yer aldığı videoları kendi YouTube hesaplarında Cumhurbaşkanı’na hakaret kastı ile paylaştıkları… Ayrıca şüpheli Halil Kürklü'nün röportaj sırasında Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin ruhani lideri olması nedeniyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değer kabul edilecek ‘Papa’ya hakaret ettiği, şüpheliler Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy'un da yaptıkları röportaj ile elde ettikleri suç içeren videoyu kendi YouTube kanallarında suç kastı ile paylaştıkları anlaşılmakla…” denildi.