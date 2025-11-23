Hasan Mutlu’dan “itirafçı” iddialarına yanıt

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından, son günlerde sosyal medya platformlarında ve bazı basın-yayın organlarında kendisi ve bazı belediye çalışanları hakkında gündeme getirilen “itirafçı” iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Hasan Mutlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özellikle 'yandaş' basın-yayın organları ile bazı 'trol' sosyal medya kullanıcıları tarafından servis edilen; Bayrampaşa'da bazı kişilerin sözde 'itirafçı' oldukları yönündeki iddialara itibar etmeyiniz. Zira kendileri olsa olsa 'iftiracı' olur. Şunu açıkça bilin; ben ve arkadaşlarımın hesabını veremeyeceğimiz hiçbir iş yoktur.

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Eski Başkanı Murat Ongun'u bir veya iki defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanları ile yapılan geniş katılımlı toplantıda iletişim konulu sunum yaparken görmüştüm. Onun dışında bir araya gelmemiz veya tanışıklığımız söz konusu değildir. Herhangi özel bir görüşmemiz söz konusu olmadığı gibi, görüşmüş olsak bundan doğal bir şey de olmazdı. Uzun yıllardır toplumun ve siyasetin içinde bulundum. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevine gelmeden önce uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm. İlçe Başkanı iken muhtarlarımız ile yaptığımız program ve toplantılarda İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı görevinde bulunan Yavuz Saltık'ın da katılım sağladığı zamanlar olmuştu. Bu vesileyle kendisini tanırım. Belediye Başkanı olduğum zaman da tarafıma hayırlı olsun ziyaretine gelmiştir. Bu ziyareti de sosyal medya hesaplarımızdan karşılıklı olarak paylaşmıştık. Yani görüşmemiz gizli değil kamuya açıktır. Kendisiyle görüşmemizin herhangi bir olumsuz yanı bulunmadığı gibi sadece 'görüşmüş' ifadeleriyle olumsuz bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu tür yalan iddia ve haberlerle masumiyet karinesi çiğnenmeye, yargısız infaz yapılmaya çalışılmakta; itibar suikastleri haklıyı ve doğruyu gölgelemeye çalışmaktadır. Hepsi gerçek dışı ve içi boş iddiaları doldurmaya yöneliktir, kötü niyetlidir ve hiçbir karşılığı yoktur. Ancak halkımızın bizleri tanıdığına ve güvendiğine dair inancımız tamdır.

Mis's Cafe'lere giden komşularımız bilir; alınacak ürünlerin bedeli ödenerek fiş alınır. Bu fiş karşılığında da ürünler teslim alınır. Tahsilatlar ve belediye hesabına giren miktarlar bellidir. Çayın 3 TL'ye satıldığı yerde ve denetime elverişli şekilde tutulan hesaplara rağmen, "sosyal tesiste yolsuzluk" iddiasında bulunmak, içi boş dosyaların algılar ve iftiralarla doldurulmaya çalışıldığının göstergesidir. Neyse ki bazı odakların iftiralarını ve çaresizliklerini görünce doğru yolda olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Doğru yoldan şaşanlar ise ömür boyu bu utançtan dolayı başlarını yerden kaldıramayacak ve bunun ağırlığıyla yaşamak zorunda kalacaklardır. Halkımıza, devletimize ve partimize ömrü boyunca hizmet etmiş yol arkadaşlarımıza atılan iftiralar da kimsenin yanına kâr kalmayacaktır. Belediyelerimizin kumpaslarla, tehditlerle ve türlü vaatlerle gasp edilmesi halkın iradesini yok saymaktır. Bu yanlışa siyasi görüş ayrımı yapmaksızın demokrasiye inanan herkesin tepkisi ortadadır.

Seçilmiş Belediye Başkanının haksız yere tutuklanarak görevden geçici olarak uzaklaştırılmasıyla, Bayrampaşa'nın başkaları tarafından türlü vaatler ve pazarlıklarla gasp edilmek istenmesi adalete ve demokrasiye yakışmamaktadır. Bugün haksızlığa uğrayanlar, bugün de yarın da haksızlığın hesabını soracaktır. Adalet er ya da geç tecelli edecektir.

Hiç merak etmeyin; karanlıklar yerini aydınlığa bırakacak! Ve bizler aydınlık yarınları hep birlikte göreceğiz! Dik durmaya devam edeceğiz! Her geçen gün daha da güçleneceğiz! Birlikte başaracağız!"