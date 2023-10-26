Hasip Gençer yaşamını yitirdi

“Una Değer Katma” misyonu ile Türkiye’yi 1990’larda UNO markasıyla ambalajlı ekmek, Komşu Fırın markası ile de yeni nesil fırıncılık konsepti ile tanıştıran Gençer, bu markayla Türkiye genelinde 100’ün üzerinde işletme açtı.



Hasip Gençer, Doruk Group Holding çatısı altında faaliyet gösterdiği tohumculuk, büyük arazi çiftçiliği, değirmencilik, maya ve endüstriyel unlu mamul girdi üretimi, ambalajlı ekmek ve unlu mamul perakendeciliği alanlarında yaptığı yatırım ve getirdiği yeniliklerle unlu mamüller sektörüne yön veren isimlerin başında gelmekteydi.



Aynı zamanda tutkulu bir yelkenci ve dört çocuk babası olan Gençer, üç yıl önce yakalandığı hastalığın tedavisi için ABD’de bulunuyordu.



22 Ekim’de sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen Gençer’in cenazesi, 26 Ekim Perşembe günü öğle namazını müteakiben Altunizade Marmara İlahiyat Camisi’nden kaldırılarak, Beykoz Görele Mah. mezarlığında toprağa verildi.