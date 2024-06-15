Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı: O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan hadise, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı. Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.