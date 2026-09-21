  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Takip Et

Hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Takip Et

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.

Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması | FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın ifadesi alınacakKaşif Kozinoğlu soruşturması | FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın ifadesi alınacakGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 21 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 21 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Jet yakıtı stokları 7 yılın dibinde, uçak biletlerine zam yoldaJet yakıtı stokları 7 yılın dibinde, uçak biletlerine zam yoldaEkonomi