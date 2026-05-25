Hastane randevusu almak isterken dolandırıldı

Denizli’de yaşayan 27 yaşındaki Zeliha İrem Karaman internetten hastane randevusu almak isterken siber dolandırıcıların kurbanı oldu.

Arama motoruna "MHRS randevu al" yazan Karaman, en üst sırasında yer alan sponsorlu bağlantıya tıkladı. Karşısına çıkan e-Devlet ve MHRS arayüzünün sahte olduğunu fark etmeyen genç kadın, sisteme kişisel bilgilerini yazarak giriş yaptı.

Sisteme giriş yaptığı an Karaman’ın ekranında, "Geçmiş dönemde randevuya gitmediğiniz için 227 TL ceza borcunuz bulunmaktadır" uyarısı belirdi. Bu ücret ödenmeden ekranın kapanmaması üzerine paniğe kapılan genç kadın, borcu ödemek amacıyla kredi kartı bilgilerini sahte siteye girdi.

Cep telefonuna gelen ilk doğrulama kodunu giren Karaman, ekranda "Hatalı kod girdiniz" uyarısı aldı. Sisteme güvenerek telefonuna gelen ikinci onay kodunu da yazan genç kadın, yine aynı hata mesajıyla karşılaşınca durumdan şüphelendi. Hemen banka hesap hareketlerini kontrol eden Karaman, hesabından iki kez 227 dolar çekildiğini gördü.

"TL diye gösterip dolar çekmişler"

Zeliha İrem Karaman, dolandırıcıların yöntemini şu sözlerle anlattı:

"Site uzantısını kontrol etmeden e-Devlet bilgilerimle giriş yaptım. Karşıma katılmadığım bir randevu nedeniyle ceza borcum olduğu yönünde bir ekran çıktı. Borcu ödemeye çalıştığım sırada işlem başarısız oldu ve bana hatalı şifre uyarısı verildi. Meğer bana hata mesajı gösterilirken arka planda kartımdan iki kez dolar cinsinden çekim yapılmış. Durumu fark eder etmez bankamı arayarak kartımı bloke ettirdim. Ertesi gün de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum."

Olayın ardından Karaman, para transfer işlemi henüz provizyondayken bankasıyla iletişime geçerek iptal başvurusunda bulundu. Ancak banka, işlem provizyondan çıkıp tamamen gerçekleşmeden iptal başvurusu alınamayacağını belirtti.

Para transferi resmileştikten sonra Karaman'ın yaptığı işlemin iptali başvurusu ise banka tarafından reddedildi.

Karaman, "Dolandırıcılar reklam vererek sahte sitelerini arama sonuçlarında en üst sıralara taşıyabiliyorlar. İnternette işlem yaparken mutlaka site adreslerini ve uzantılarını kontrol edin" diyerek vatandaşları uyardı.