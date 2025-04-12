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Hastanede sağlık çalışanlarından kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler: Soruşturma başlatıldı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı doktorların kadın hastalarla ilgili kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. Mesajlaşmaların ifşa olmasının ardından üniversite yönetimi, ilgili personel hakkında soruşturma başlatıldığını ve söz konusu kişilerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Hastanede sağlık çalışanlarından kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler: Soruşturma başlatıldı
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Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorların yer aldığı iddia edilen bir WhatsApp grubunda kadın hastalar hakkında skandal ifadelerin kullanıldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada da paylaşılan ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."

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